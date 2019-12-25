Чаще всего в Петербурге встречаются финские и эстонские номера.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что в ГИБДД прокомментировали массовую проверку автомобиля с иностранными номерами. Об этом сообщают Невские новости.

Чаще всего в Петербурге встречаются финские и эстонские номера.

В основном, это граждане либо с видом на жительство в данных странах, либо с гражданством Дмитрий Булавин, автоэксперт.

По словам автоэксперта, многие иностранцы пользуются тем, что сроки на въезд и выезд продлили и не регистрируют ТС по месту пребывания. Отмечается, что это нарушение и в России вступают в силу новые поправки КоАП, которые ужесточают все эти нормы.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам запретили ловить рыбу в ЦПКиО.

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