В ГД предложили ввести налоговый вычет за расходы на нянь

В случае одобрения такой закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили российскому правительству обязать органы власти раскрывать информацию о стоимости выступлений артистов и творческих коллективов, оплачиваемых за счет государственного бюджета. Текст соответствующего обращения парламентарии из нижней палаты направили в федеральное правительство. Документ пресс-служба политических деятелей также распространила по СМИ. Законодатели попросили чиновников дать экспертное заключение по инициативе о налоговом вычете за услуги нянь для детей до трех лет. Документ вносит изменения во вторую часть Налогового кодекса страны. В частности, политики хотят видеть социальный налоговый вычет за услуги нянь для детей до трех лет.

В пояснительной записке упоминается о том, законопроект подготовлен в развитие государственной политики по поддержке семей с детьми, повышению рождаемости и созданию условий для совмещения родителями семейных обязанностей и занятости. Финансовые расходы на услуги няни, если они не являются образовательными или медицинскими услугами, самостоятельным основанием для получения социального налогового вычета в настоящее время в России не признаются. Таким образом семья, которая официально оплачивает присмотр и уход за ребенком частной организации, индивидуальному предпринимателю (ИП) или самозанятому гражданину, не может частично компенсировать профильные расходы через механизм НДФЛ.

В ГД предложили раскрывать гонорары артистов, выступающих за счет бюджета.

Фото: Piter.tv