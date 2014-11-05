В ГД предложили выплачивать многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты

Яна Лантратова назвала способ укрепления многодетности в обществе.

Руководитель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо российскому министру по труду и социальной защите населения Антону Котякову с предложением внедрить на территории России прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для третьего и последующих детей. Текст документа по СМ И распространила прес-сслужба политика. В нем говорится, что в зависимости от очередности рождения и возраста ребенка человеку может выплачиваться 80-100 процентов от его среднего заработка.

... При рождении третьего ребенка - отпуск до достижения ребенком возраста 3,5 года с выплатой 80 процентов среднего заработка, при рождении четвертого ребенка - отпуск до 4,5 года с выплатой 90 процентов заработка, при рождении пятого и последующих детей - отпуск до 5,5 года с выплатой 100 процентов среднего заработка. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнила, что отпуск должен предоставляться любому из родителей с возможностью разделения между ними. Также властям важно предусмотреть право человека на частичную занятость и гибкий график без утраты права на выплату. По версии законодателя, подобное нововведение снизит риск утраты квалификации среди женщин, а также сохранит стране профессиональный потенциал. Яна Лантратова заметила, что комплекс мер позволит рассчитывать на рост числа третьих и последующих рождений в России, снижение доли многодетных семей среди домохозяйств с доходами около прожиточного минимума, укрепление института семьи и формирование в обществе положительного отношения к многодетности.

В ГД указали на ошибку в идее о бесплатных парковках многодетным.

Фото: Piter.tv