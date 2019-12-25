В ГД предложили сделать обязательными печку и кондиционер в городском транспорте

После получения отзыва кабинета министров законопроект планируется внести в Госдуму.

Первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий фракцию "Справедливая Россия", направил на отзыв в федеральное правительство законопроект, которым предлагается обязать компании-перевозчики, работающие в системе городского общественного транспорта, обеспечивать в салоне для пассажиров комфортную температуру. А в противном случае человек сможет оплачивать только 50 процентов от стоимости проезда. Соответствующий текст документа по СМИ распространила пресс-служба политика. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что правки могут быть внесены в документ под названием "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Законодательная инициатива предлагает установить значения температуры наружного воздуха, при которых перевозчик обязан использовать штатные системы отопления или кондиционирования, а также предельные значения температуры воздуха в салоне транспортного средства. Эти параметры будут обеспечиваться при использовании систем отопления или кондиционирования

Если перевозчик не обеспечивает нормальные условия поездки, он должен нести за это экономическую ответственность. Законопроект вводит понятные правила и защищает пассажиров. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Политический деятель пояснил прессе, что в текущий момент требования к использованию систем отопления и кондиционирования носят лишь рекомендательный характер. В результате это приводит к ситуациям, когда пассажиры вынуждены ездить в транспорте без отопления зимой или в раскаленном транспортном средстве без кондиционеров летом.

ГД предлагают увеличить до 10 тыс. рублей лимит на подарки учителям.

