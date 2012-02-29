В ГД предложили размещать устрашающие картинки на бутылках с алкоголем

"Новые люди" видят эффективность в аналогичной мере, одобренной властями на упаковках с табачной продукцией.

Группа депутатов Государственной думы от фракции "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым направила письмо российскому министру по здравоохранению Михаилу Мурашко с предложением размещать на бутылках с алкоголем устрашающие картинки по аналогии с сигаретными пачками. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Парламентарии указали, что опыт устрашающих снимков последствий курения, размещенные на сигаретных пачках, доказали свою эффективность в России. Это решение позволяет усилить уровень осведомленности граждан о рисках для организма, а также мотивируют курильщиков сократить потребление никотина или вовсе отказаться от табачной продукции. По версии законодателей, комбинированные текстово-графические предупреждения на табачных изделиях являются одним из самых действенных и экономичных инструментов правительства в задание по уменьшению употребления табака населением страны.

.... Может побудить граждан более ответственно относиться к употреблению спиртного, способствуя умеренности либо отказу от алкоголя. Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений - по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет. текст запроса депутатов ГД РФ

Авторы проекта уверены, что такие предупреждения вызывают эмоциональную реакцию у человека и напоминают потребителю о реальных медицинских и социальных последствиях злоупотребления алкоголем.

Фото: Piter.tv