В ГД предложили повысить лимит дохода по вкладам при назначении пособия на детей
Сегодня, 10:16
195
Яна Лантратова заметила, что действующие в России ограничения не дают семьям с детьми возможности копить деньги на крупные покупки через банковские вклады. 

Руководитель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова  из партии "Справедливая Россия"  направила министру по труду и социальной защите населения Антону Котякову письмо с предложением  повысить допустимый доход по банковским вкладам, при котором российские семьи могут получать ежемесячное пособие на ребенка.   Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика.

Считаю необходимым повысить лимит допустимого дохода по вкладам до трех величин прожиточных минимумов. Считаю, что семьи с детьми должны иметь возможность использовать банковские вклады для накопления своих средств и совершать необходимые крупные покупки, не лишаясь при этом права на государственную поддержку.

Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указала властям из профильного ведомства, что сейчас в стране основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия может стать доход заявителя и членов его семьи в виде процентов по банковским вкладам при условии, что он превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Законодатель рассказала, чо получает обращения от граждан, которым отказали в назначении пособия из-за этого дохода. В частности, в категорию попали граждане, которые откладывали часть зарплаты на вклад для крупных покупок, например, автомобиля. Однако в результате они лишились государственной поддержки. 

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, доход по вкладам, пособие на ребенка, яна лантратова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество,

