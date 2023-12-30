  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ГД из-за отключений связи предложили ставить в городах таксофоны с интернетом
Сегодня, 10:00
233
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ГД из-за отключений связи предложили ставить в городах таксофоны с интернетом

0 0

Игорь Антропенко призвал вернуть будки со связью, добавив туда интернет.

Временные отключения связи в крупных  российских городах создают условия для появления на улицах телефонных будок, но на новом уровне, так как они теперь должны иметь доступ к интернету. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности.

Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указал, что что местное население из приграничных районов с Украиной сейчас остаются в условиях ограничений связи, но в российской столице подобные ограничения воспринимаются гражданами "сложнее" в виду того, что в Москве находятся многие административные центры. Однако в последние дни в городе фиксируются  перебои в работе мобильного интернета и связи. Официальный представитель Кремля при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отмечал прессе, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. 

В  Госдуме предложили рассказывать школьникам о рисках расстройства пищевого поведения.

Фото: pxhere.com

Теги: госдума, игорь антропенко, интернет, мобильный интернет, таксофон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии