Игорь Антропенко призвал вернуть будки со связью, добавив туда интернет.

Временные отключения связи в крупных российских городах создают условия для появления на улицах телефонных будок, но на новом уровне, так как они теперь должны иметь доступ к интернету. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности. Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указал, что что местное население из приграничных районов с Украиной сейчас остаются в условиях ограничений связи, но в российской столице подобные ограничения воспринимаются гражданами "сложнее" в виду того, что в Москве находятся многие административные центры. Однако в последние дни в городе фиксируются перебои в работе мобильного интернета и связи. Официальный представитель Кремля при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отмечал прессе, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

В Госдуме предложили рассказывать школьникам о рисках расстройства пищевого поведения.

Фото: pxhere.com