В ГД предложили обучать детей в школах основам работы с нейросетями

Школьная дисциплина может быть внедрена уже в 2027 году.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил обращение российскому министру по просвещению Сергею Кравцову с предложением ввести модуль или отдельный предмет в школах страны для обучения детей основам использования нейросетей.Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика. Парламентарий из нижней палаты заметил, что сейчас учащиеся умеют пользоваться нейросетями, однако используют их бессистемно и не думая о последствиях. Педагоги должны помочь несовершеннолетним гражданам сформировать целостное, ответственное и этичное отношение к взаимодействию с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

....Проработать вопрос о разработке и поэтапном внедрении в образовательные программы основного общего и среднего общего образования специального модуля или отдельного учебного предмета, посвященного основам ответственного, безопасного и этичного взаимодействия с ИИ. текст обращения

Дмитрий Свищев попросил чиновника из федерального правительства поддержать создание в России открытой рабочей группы с участием представителей Минпросвещения, педагогов, экспертов, IT-специалистов, психологов и юристов, чтобы они выработали предложения по содержанию, формату и методике преподавания школьной дисциплины и ее внедрения в образовательный процесс.

Фото: Piter.tv