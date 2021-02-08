В ГД попросили упростить использование VPN для бизнеса

Депутаты сообщили в Минцифры, что необходимость индивидуального согласования IP-адресов и регулярного взаимодействия с регулятором в случае изменения инфраструктуры затрудняет оперативную деятельность для российских предпринимателей.

Депутаты из фракции "Новые люди" Ярослав Самылин и Антон Ткачев во главе с вице-спикером Государственной думы Владиславом Даванковым направили письмо в адрес российского министра по цифровому развития Максуту Шадаеву с законодательным предложением позволить бизнесу уведомлять об использовании VPN. Текст соответствующей инициативы по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Парламентарии из нижней палаты отметили, что сейчас использование VPN-технологий организациями для обеспечения защищенного доступа к корпоративным ресурсам фактически регулируется через механизм индивидуальных исключений. Однако такой порядок процедуры формирует в стране значительную административную нагрузку для предприятий. В особенности проблема касается субъектов малого и среднего бизнеса (МСП); компаний работающих в сфере информационных технологий, промышленности, финансов, медицины и науки.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность перехода от разрешительной модели индивидуальных исключений к уведомительному порядку использования VPN для законной профессиональной деятельности. текст обращения в Минцифры РФ

Изменение подхода властей к ситуации позволит снизить административную нагрузку на бизнес, обеспечить баланс между требованиями информационной безопасности и потребностями отечественной цифровой экономической системы, сохранит инструменты государственного контроля при наличии правовых таких оснований.

В России предупредили об опасности бесплатных VPN.

Фото: Piter.tv