Москва сможет обеспечить бесперебойные поставки ресурсов.

В Госдуме оценили заявление США о санкциях для задержки "Северного потока — 2". Дмитрий Новиков считает, что интерес Европы к газопроводу позволит России преодолеть ограничения. Об этом спикер рассказал RT.

Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы объяснил зампред комиссии по международным делам

Политические и экономические препятствия со стороны Америки не скажутся на реализации проекта. На данный момент никаких оснований для формального или практического "торможения" заключенных соглашений нет. Новиков предположил, что Вашингтон пытается преследовать личные цели. Однако сейчас они идут вразрез с потребностями Европы. По словам политика, сейчас Москва может гарантировать бесперебойные энергопоставки.

Ранее Piter.tv писал о том, что США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2".

Видео: YouTube/Nord Stream 2, NZZ Neue Zürcher Zeitung