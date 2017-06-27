В Финском заливе за 3 дня заметили до 500 серых тюленей

Особи собираются вместе в период линьки.

В Финском заливе выросла численность серых тюленей. Это выяснили члены судовой экспедиции, которая прошла в российской части Финского залива. В ходе исследования сотрудники Нижне-Свирского заповедника встретили до 500 особей. Об этом рассказала научный сотрудник заповедника Анна Лосева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Экспедиция прошла на парусной яхте "Святой Николай", она длилась трое суток. За это время участники успели посетить основные места проживания серых тюленей.

Численность серого тюленя растет во всем Балтийском море. Если в конце 20 века наблюдался спад из-за чрезмерного промысла и загрязнения моря, то в силу разных природоохранных мероприятий сейчас наблюдается рост по всей Балтики, в том числе и в России. Анна Лосева.

Серые тюлени собираются скоплениями в период линьки. При этом особи друг друга не запоминают. Животные предпочитают обить близко к человеку.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга