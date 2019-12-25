В Финском заливе обнаружили четыре санитарных судна, затонувших в 1941 году

Они затонули во время прорыва из Таллина в начале Великой Отечественной войны в 1941 году.

В субботу, 15 мая, на дне Финского залива участники поисковой экспедиции обнаружили четыре судна. Они затонули во время прорыва из Таллина в начале Великой Отечественной войны в 1941 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константина Богданова.

Корабли выступали в качестве санитарного транспорта. Они затонули 29 августа 1941 года от многочисленных ударов немецкой авиации. На суднах погибли 2,5 тыс. человек.

По словам Богданова, на палубе и в трюмах всех найденных транспортов обнаружены многочисленные остатки амуниции и стрелковое оружие. Он отмечает, что сложность в опознании кораблей заключалась в том, что почти все суда сильно затянуты сетями. Однако команда подводных исследователей на каждом обнаружила судовые колокола, что помогло опознать их.

Санитарный транспорт "Калпакс" №524, санитарный транспорт "Алев" №511, транспорт "Ярвамаа" №547, транспорт "Атис Кронвальдс" №563" Константин Богданов, руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы"

Отмечается, что в этом году запланированы еще две экспедиции у острова Гогланд.

Ранее Piter.tv писал, что в Баренцевом море обнаружили затонувшую во время войны советскую подлодку.

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