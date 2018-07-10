В Финском заливе браконьер наловил рыбы на 114 тысяч рублей

Рыболова поймали во время полицейского рейда.

Во время рейда сотрудники правоохранительных органов встретили местного жителя, который занимался незаконной добычей рыбы в Финском заливе. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Рыболов-любитель занимался ловлей в районе миграции рыбы. Для этого он использовал "паука". Орудие было больше, чем допустимо при любительской рыбалке.



У браконьера изъяли судаков, окуней, ершей и плотву. В сумме улов составил 114 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Мужчина может лишиться свободы сроком до двух лет.

Ранее Piter.TV поделился снимком, на котором амурский тигр делал селфи.

Фото: сзфоут.мвд.рф