В Финский залив и озера Ленобласти выпустят более 25 тысяч мальков

В реку Лусия Псковской области выпустят личинки щуки.

В Петербурге и Ленобласти возмещают вред, который был причиненным водным биологическим ресурсам. Реки и озера пополнятся новой рыбой. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству.

Со стороны Балтийского моря в Финский залив отправятся более 22 тысяч штук мальков европейского сига, почти 5 тысяч штук сеголеток судака выпустят в озера Ленобласти. Для реки Лусия Псковской области подготовили личинок щуки. В общей сложности в свободное плавание отпустят более 25 тысяч мальков.

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