Это было в конце 80-х и начале 90-х.

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию. Об этом рассказал бывший дипломат финского МИДа и доктор политологии Юкка Сеппинен в своей новой книге.

По его словам, Советский Союз рассматривал варианты передачи Карелии Финляндии в конце 80-х и начале 90-х годов. Однако, рассказывает финский дипломат, финский президент Мауно Койвисто этот шанс не использовал.

Причиной для возможной передачи стало соглашение Политбюро СССР на предоставление независимости прибалтийским республикам. После этого, считает Сеппинен, начались разговоры о передачи Карелии Финляндии.

Ранее в Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса.

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