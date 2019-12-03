В Хельсинки и Петербурге 18 марта начнут продажу билетов на поезда к матчам ЧЕ

Попасть на матчи в Россию можно и без визы, для этого нужна только карточка болельщика Fan ID.

Продажа билетов на поезда "Аллегро", курсирующие между Хельсинки и Петербургом, на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года начнется 18 марта. Об этом сообщил финский железнодорожный оператор VR.

Поездка их Хельсинки в Петербург на поезде занимает всего 3,5 часа. Поезда будут ходить в обе стороны по несколько раз в день. Также из Хельсинки в Москву будут ходить поезда "Лев Толстой".

Попасть на матчи в Россию можно и без визы, для этого нужна только карточка болельщика Fan ID. С ее помощью можно посетить РФ в период с 30 мая по 13 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.

Приоритетом для волонтеров ЧЕ в Петербурге будет знание финского языка.

Фото: Piter,TV