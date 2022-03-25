В Федерации рестораторов и отельеров прокомментировали уход McDonald’s

Там считают, что сеть фастфуда в России хоронить пока рано.

В мире нет такой сети, которая бы повторила успех McDonald"s. При этом Россия от ухода компании не вернется в 1989 год. Об этом сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар в разговоре с "Петербургским дневником".

Никто не придет на место McDonald"s, потому что нельзя прийти на занятое место. В мире нет такой сети, никто еще успех McDonald"s не повторил. Леонид Гарбар.

Если и попробовать создать альтернативу, то это будет дороже.

Расстраиваться пока рано, так как McDonald"s только приостановили свою работу. Гарбар отметил, что рестораны находятся на прежнем месте. Помещения находятся в собственности компании.

Главное – ничего не ломать и не переделывать. А без еды никто не останется, тем более что франшиза McDonald"s существовала сплошь за счет отечественного сырья, начиная от мяса и заканчивая бумагой и краской. сказал эксперт.

Напомним, известная сеть фастфуда закрыла свои рестораны 14 марта. Некоторые продолжили работу, так как не закончилось продовольствие. Решение принято из-за ситуации на Украине.

Фото: Piter.tv