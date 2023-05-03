В Федерации футбола Болгарии высказались о возможности сыграть с Россией

По словам представителя федерации, весной такую встречу не получится провести.

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев высказался о возможности сыграть товарищеский матч с Россией. Об этом он заявил в интервью Sport24.

По словам Котева, весной такую встречу не получится провести. Он уточнил, что в марте 2025 года у Болгарии пройдут стыковые матчи Лиги наций против Ирландии. Представитель болгарской федерации отметил, что игру с Россией можно было бы провести в июне, но с РФС никаких контактов по этому вопросу не было.

Ранее Митрофанов объяснил пользу проведения товарищеских матчей сборной России.

Фото: rfs.ru