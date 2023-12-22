В ФСБ заявили, что мощности изъятой в иконах взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки

Дмитрий Белоцерковский раскрыл подробности попытки провоза взрывчатки из ЕС в Псковскую область.

Сотрудники российских силовых структур обнаружили гексоген в православных иконах, перевозимых с территории Украины через Европейский союз в Россию. Незаконный и опасный груз был найден в грузе при пересечении государственной границы в Псковской области. Начальник отдела ЭКЦ правоохранительных органов по региону Дмитрий Белоцерковский уточнил СМИ, что массы взрывчатого вещества хватит для подрыва жилого пятиэтажного здания.

Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности - гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в 1,5 раза больше мощности тротила. Дмитрий Белоцерковский, эксперт из МВД

ФСБ пресекла канал ввоза в Россию c Украины взрывчатки в иконах.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / Zwezdanews