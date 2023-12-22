ФСБ пресекла канал ввоза в Россию c Украины взрывчатки в иконах

Силовики задержали машину, которая пересекла госграницу через страны ЕС.

Сотрудники ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза на территорию страны из Украины через Европейский союз взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари. Соответствующее заявление журналистам предоставили представители Центра общественных связей силового ведомства.

В ходе досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) обнаружена взрывчатка иностранного производства. ЦОС ФСБ РФ

В общей сложности из груза, отправленного по маршруту "Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия", оперативниками было извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, а также 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Силовики задержали подозреваемого. Однако его личность и роль в преступлении не раскрывается. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 226.1 УК РФ. Речь идет о незаконном перемещение через государственную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Это злодеяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству. ЦОС ФСБ РФ

В квартире в Приморском районе обнаружили арсенал оружия.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России