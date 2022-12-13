В ФСБ назвали организаторов убийства Татарского

В числе подозреваемых указан член украинской диверсионно-террористической группы.

В ФСБ назвали организаторов убийства военкора Владлена Татарского в кафе в Петербурге. Об этом сообщает "РИА Новости".

В пресс-службе ведомства отметили, что теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции. Помимо Дарьи Треповой, которая является главной подозреваемой в организации убийства Татарского, в этом деле был замешан член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов.

Отмечается, что мужчина приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. В России Денисов собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, которые он посещал. После теракта гражданин Украины вылетел в Турцию транзитом через Армению. Российские спецслужбы планируют объявить его в международный розыск.

Ранее ФСБ заподозрила жителя Хабаровска в госизмене.

Видео: Telegram / РИА Новости