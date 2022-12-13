ФСБ заподозрила жителя Хабаровска в госизмене

Мужчина переводил деньги ВСУ для покупки оружия.

В отношении жителя российского города Хабаровска, переводившего деньги Вооруженным силам Украины для приобретения оружия, боевых припасов и обмундирования, возбуждено уголовное дело о государственной измене. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Силовики добавили, что удалось пресечь противоправную деятельность мужчины в плане оказания финансовой поддержки противникам страны. За свои личные денежные средства подозреваемый организовывал переводы, которые могли сказаться на обеспечении национальной безопасности РФ.

Пресечена противоправная деятельность. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. ЦОС ФСБ России

В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по расследованию.

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Фото и видео: ФСБ России по региону