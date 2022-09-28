Роберт Хабек рассказал о расследовании причин утечки в газопроводах.

В ФРГ заявили о взаимодействии с партнерами по ситуации вокруг "Северных потоков". Об этом в ходе пресс-конференции в Берлине рассказал немецкий министр по экономике и защите климата Роберт Хабек. Чиновник подчеркнул, что следует воздерживаться от каких-либо спекуляций о данной ситуации, пока аналитики не изучат и не прояснят все обстоятельства случившегося.

Мы пристально наблюдаем, самым тесным образом взаимодействуем с партнерами по ЕС, с Данией, Скандинавией… органы безопасности начали работу. Спекуляции о причинах не нужны. Роберт Хабек, министр экономики Германии

Представитель правительства ФРГ отметил, что из-за произошедшего энергетическое снабжение страны "ни в коем мере не осложнено". Роберт Хабек добавил, что по трубопроводу "Северный поток" природный газ не поступает в Германию уже некоторое время. При этом "Северный поток - 2" вообще не был сертифицирован немецким регулятором.

В ФРГ согласились на эксплуатацию двух АЭС будущей зимой.

Фото и видео: YouTube / phoenix

