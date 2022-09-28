Роберт Хабек рассказал о мерах, принимаемых ради энергетической безопасности Германии.

В ФРГ согласились на эксплуатацию двух АЭС будущей зимой. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Берлине сделал местный министр по защите климата и экономике Роберт Хабек перед журналистами.

Мы сегодня достигли согласия по основным положениям, они обеспечивают доступность обеих АЭС на срок после окончания года. Роберт Хабек, министр ФРГ по экономике

Ранее во вторник чиновник уже сигнализировал о данной готовности со стороны немецкого правительства в интервью для авторов издания Der Spiegel. Роберт Хабек отметил, что у чиновников есть результаты стресс-тестов, которые говорят экспертам о том, что в стране может появиться необходимость в использовании АЭС ради энергетической безопасности. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, увеличивается ли вероятность, что немецким атомным энергостанциям придется работать в зимний период.

Хабек: Шольц может вскоре договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ.

Фото и видео: YouTube / phoenix