В ФРГ пригрозили оператору "Северного потока – 2" разбирательством

Регулятор намерен обратиться в суд, если Nord Stream 2 AG не сможет подтвердить соответствие СП-2 требованию законодательства ЕС.

Федеральное сетевое ведомство ФРГ предупредило оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG о разбирательстве, если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Европейского союза. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что это касается вопросов "недискриминационного доступа" к интеграции инфраструктуры в рынок Германии.

Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты. из сообщения регулятора

В ведомстве заявили, что все технические условия для запуска СП-2 были выполнены, вследствие чего первая нитка трубопровода может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG ранее проиграла суд по делу об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Данный акт предполагает, что СП-2 не может быть использован в полную силу, если оператор и поставщик голубого топлива является одним и тем же лицом. В таком случае суд требует, чтобы 50 процентов транспортных мощностей выделялись для поставок сторонними игроками. Этот вопрос остается неразрешенным до сих пор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку - 2".

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin