Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку - 2". Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности. По мнению спикера, страны-участницы Североатлантического альянса смогут найти решения на все существующие угрозы в рамках саммита, который состоится в 2022 году в Мадриде.
Саммит НАТО должен принести комплексные решения по адаптации ко всем актуальным вызовам. Мы должны видеть полный спектр угроз и усилить нашу возможность им противостоять.
Анджей Дуда, президент Польши
В числе внешних вызовов для НАТО Варшава считает усиление России, а также технологическое и экономическое развитие Китая, миграционный кризис, террористические угрозы и реализацию газового проекта "Северный поток-2".
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Фото: Pixabay.com
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