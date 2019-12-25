Президент Польши оценил внешние вызовы, стоящие перед военным альянсом.

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО противостоять "Северному потоку - 2". Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности. По мнению спикера, страны-участницы Североатлантического альянса смогут найти решения на все существующие угрозы в рамках саммита, который состоится в 2022 году в Мадриде.

Саммит НАТО должен принести комплексные решения по адаптации ко всем актуальным вызовам. Мы должны видеть полный спектр угроз и усилить нашу возможность им противостоять. Анджей Дуда, президент Польши

В числе внешних вызовов для НАТО Варшава считает усиление России, а также технологическое и экономическое развитие Китая, миграционный кризис, террористические угрозы и реализацию газового проекта "Северный поток-2".

Вучич назвал "Балканский поток" в Сербии умным решением.

Фото: Pixabay.com