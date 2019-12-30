ФАС рассказала, как бороться с рекламой по телефону

В первую очередь нужно проверить свой владельцу номера необходимо проверить свой договор с компанией.

Чтобы избавиться от рекламы по телефону, гражданину необходимо выполнить ряд действий. О них в подробностях рассказали "РГ" в Федеральной антимонопольной службе.

В первую очередь нужно проверить свой договор на с оператором связи, банкам или другой звонящей компанией. Зачастую подписанный документ содержит автоматическое согласие клиента на получение различных предложений.

Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, владельцу номера надо в устной форме обратиться к распространителю спама. Компания должна прекратить звонить по первому требованию.

В том случае, если звонки продолжились необходимо обратиться в областное управление ФАС вместе с доказательствами навязчивой рекламы.

В ФАС добавили, что зачастую звонки поступают от колл-центров, а не от компаний, с которыми заключались договоры. В данном случает ответственность за рассылку несет тот, кто отправляет спам.

Ранее мы писали о том, что в ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году.