В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

В ведомстве отметили, что не видят предпосылок для роста цен в России.

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали рост цен на бензин, заявив, что не видят предпосылок для этого в России. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее президент страны Владимир Путин удивился росту цен на бензин на 10% за год. Глава государства обратил внимание на то, что цены на нефть рухнули почти в два раза.

В свою очередь в ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и дизель с начала года выросли почти на 02,%. При этом инфляция составила 0,9%.

Комментируя рост цен на Аи-92 на 10% за год, антимонопольщики отметили, что цены на бензин на внутреннем рынке все равно оказались ниже экспортных.

Ранее мы писали, что цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 27 долларов за баррель. По состоянию на 16:19 цена фьючерсов на нефть этой марки обвалилась на 6,51%.