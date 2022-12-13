Мик Уоллес негативно оценил факт существования НАТО.

В Европейском парламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность. В ходе выступления на пленарной сессии в Брюсселе депутат от Ирландии Мик Уоллес объяснил коллегам, что следует завершить прокси-войну на территории Украины. Он добавил, что сам о существование Североатлантического альянса (НАТО) препятствует мирному урегулированию ситуации.

Тысячи погибают, но НАТО не хочет окончания конфронтации — Борис Джонсон отправился в Киев, чтобы не допустить установления мира. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО. Мик Уоллес, евродепутат

Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее из-за ссоры с Китаем.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Mick Wallace