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В Этнографическом музее покажут древнее золото инков

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В честь юбилея дипотношений России с перу в музее организована выставка золота инков.

В Петербурге откроется выставка, посвященная творчеству и мастерству инков. Золотые украшения древнего народа представят гостям и жителям Северной столицы в Этнографическом музее с 27 марта. Посетить мероприятие можно будет до конца августа.

Организаторы отмечают, что экспозиция "Золото империи инков. Бог. Власть. Вечность. 2000 лет великой цивилизации" посвящена к пятидесятилетию установления дипломатических отношений между перу и Россией. На выставке будет представлено 86 экспонатов. Образцы поведают историю развития империи до момента прихода конкистадоров из Испании. Самый поздний сосуд создан в XV веке, а самый ранний датирован 20 годами до нашей эры.

Также в Мраморном зале музея можно будет увидеть фотовыставку о пейзажах Перу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками.

Фото и видео: Вконтакте/Всероссийский Историко-Этнографический Музей

 

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Теги: выставка, золото инков, этнографический музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура,

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