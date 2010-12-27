Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В "Этажах" представили высококачественные репродукции Босха и Брейгеля
Сегодня, 8:58
0
lesjasap
544

В "Этажах" представили высококачественные репродукции Босха и Брейгеля

0
 
 

Творения нидерландских художников воссоздали при помощи техники "жикле".

Лофт-проекте "Этажи" открылась выставка репродукций художников Босха и Брейгеля. Любой желающий может посетить экспозицию за 200 рублей. Организаторы утверждают, что копии работ  мастеров выполнены в высочайшем качестве с помощью техники "жикле".

Увидеть лучшие работы представителей голландской школы живописи петербуржцы смогут по 27 мая включительно в пространстве "Синий пол". Выбор представленных картин обусловлена темой "Мистические образы и тайны".

Напомним, что в настоящее время оригиналов творений Босха и Брейгеля на территории России нет. Все картины находятся в частных коллекциях и музеях.

Фото: Вконтакте/"БОСХ и БРЕЙГЕЛЬ" в Санкт-Петербурге

Теги: босх , брейгель , выставка , лофт-проект , этажи
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5