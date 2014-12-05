В Эстонии считают, что РФ может сократить энергопоставки в ЕС и без лимита цен

Рийна Сиккут рассказала о намерении и дальше вводить санкции против российского топлива.

В Эстонии считают, что Россия может в дальнейшем сократить энергетические поставки в страны Евросоюза и без введения лимита цен на закупочную продукцию. Соответствующее заявление во время прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике и финансам ЕС в Праге сделала Рийна Сиккут.

Если захочет ограничить поставки энергоносителей, она это сделает. Это не зависит от того, введем мы потолок цен или нет. Рийна Сиккут, министр по экономике Эстонии

Сиккут высказалась в поддержку введения временного общеевропейского потолка цен закупочную цену российского природного газа. Чиновница пояснила, что Таллин намерен и дальше вводить санкции в отношении топлива, которое приходит в ЕС из РФ.

Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября.

Фото и видео: European Commission