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Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября
Сегодня, 13:15
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Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

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Урмас Рейнсалу рассказал, что россиян не приветствуют в Прибалтике.

Запрет на въезд граждан России в Эстонию вступит в силу в ночь на 19 сентября. Соответствующее заявление местный министр по иностранным делам Урмас Рейнсалу сделал в рамках выступления на правительственной пресс-конференции в Таллине. Он добавил, что такова политическая воля прибалтийской страны. Аналогичные меры будут приниматься в Литве, Латвии и Польше.

С ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС.

Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии

Чиновник сделал обращение к гражданам России. Он заявил о том, что населению РФ не следует приезжать в Эстонию даже с наличием шенгенских виз. Урмас Рейнсалу добавил, что "вас здесь не приветствуют".

Ранее в В Эстонии заявили, что будут добиваться запрета на въезд россиян в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Valitsuse Uudised

Теги: евросоюз, запрет на въезд, латвия, литва, польша, прибалтика, шенген, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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