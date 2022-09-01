В Эстонии заявили, что будут добиваться запрета на въезд россиян в ЕС

Урмас Рейнсалу не доволен итогами встречи МИД ЕС в Праге.

Эстония не удовлетворена политическим решением глав европейских внешнеполитических ведомств по полной заморозке запрета на въезд российских граждан в страны Евросоюза в рамках восьмого пакета санкционного давления на Москву. Об этом в рамках пресс-конференции местного правительства сообщил министр по иностранным делам Урмас Рейнсалу.

Мы не собираемся забывать про эту тему и говорить, что нас устраивает принятое решение. Будем призывать в рамках восьмого пакета санкций ввести общеевропейский запрет. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии

Чиновник добавил, что некоторые страны ЕС хотят получить от Европейской комиссии разъяснения о возможных санкционных мерах в отношении тех граждан России, у которых есть действующие шенгенские визы. По данным Эстонии, на руках россиян сейчас находятся 12 миллионов виз.

Лавров назвал европейских политиков, призвавших не выдавать визы, жалкими.

Фото и видео: YouTube / Valitsuse Uudised