В Эстонии заявили, что будут добиваться запрета на въезд россиян в ЕС

Эстония не удовлетворена политическим решением глав европейских внешнеполитических ведомств по полной заморозке запрета на въезд российских граждан в страны Евросоюза в рамках восьмого пакета санкционного давления на Москву. Об этом в рамках пресс-конференции местного правительства сообщил министр по иностранным делам Урмас Рейнсалу.
Мы не собираемся забывать про эту тему и говорить, что нас устраивает принятое решение. Будем призывать в рамках восьмого пакета санкций ввести общеевропейский запрет.
Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии
Чиновник добавил, что некоторые страны ЕС хотят получить от Европейской комиссии разъяснения о возможных санкционных мерах в отношении тех граждан России, у которых есть действующие шенгенские визы. По данным Эстонии, на руках россиян сейчас находятся 12 миллионов виз.
Лавров назвал европейских политиков, призвавших не выдавать визы, жалкими.
Фото и видео: YouTube / Valitsuse Uudised
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