Лавров назвал европейских политиков, призвавших не выдавать визы, жалкими

Глава МИД РФ рассказал о том, что Москва не будет отвечать глупостью на глупость.

России не стоит изолироваться от мира наказывать граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз. Соответствующее заявление в рамках выступления в МГИМО сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник объяснил, что стране не нужно идти по данному пути и реагировать "глупостью на глупость".

Это смешно. Эти люди жалкие, по большому счету… Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат напомнил участникам мероприятия о том, что Россия уже пометила в санкционных списках тех персонажей, против которого требуется вводить ограничения. Однако санкции не должны принимать коллективный характер.

Лавров: Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Фото и видео: МИД России

