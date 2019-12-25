Лавров: Россия ожидает объективности от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Глава МИД РФ рассказал о том, что работа МАГАТЭ не должна быть политизированной.

Россия ожидает объективности от визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на усилия тех, кто планирует помещать рабочему визиту экспертов. Соответствующее заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал во время выступления в МГИМО.

Мы ожидаем именно объективности, хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжен, сопряжен был с его подготовкой, с попытками его затруднить, они явно не хотят. Сергей Лавров, глава МИД РФ

дипломат подчеркнул, что когда российские вооруженные силы заняли территорию ЗАЭС, то руководство МАГАТЭ обратилась к Москве с просьбой о визите. Данное предложение Сергей Лавров назвал "абсолютно естественным", так как данная международная организация отвечает за состояние и безопасность режимных объектов АЭС. По мнению спикера, сотрудники МАГАТЭ не могут политизировать свою деятельность.

Лавров: Евразию, Латинскую Америку и Африку не устраивает навязывание Западом своих правил.

Фото и видео: МИД России