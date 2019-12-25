Лавров: Евразию, Латинскую Америку и Африку не устраивает навязывание Западом своих правил

Глава МИД РФ рассказал о принципах уважения мирового многообразия.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Евразию, Латинскую Америку и Африку не устраивает навязывание коллективным Западом своих правил и требований, а попытки изолировать Москву обречены на провал. Дипломат добавил, что Россия не останется одинокой в этом многополярном мире. По мнению министра иностранных дел, регионы начинают понимать, что следует общаться на уважительной основе цивилизационного, этноконфессионального многообразия.

Они начинают очень хорошо понимать, что это за правила, которые Запад пытается навязать всем и вся, и они хотят вернуться к истокам, к тому самому суверенному равенству государств, на котором основан Устав ООН. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров напомнил учащимся и профессорам МГИМО о том, что 80% государств мира не присоединились к антироссийским санкциям, хотя в их отношении использовался шантаж, угрозы, давление извне.

Лавров не считает нужным наказывать граждан Евросоюза в качестве ответа.

Фото и видео: МИД России