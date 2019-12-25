Лавров не считает нужным наказывать граждан Евросоюза в качестве ответа

Глава МИД РФ призывает не реагировать на вводимые визовые и санкционные ограничения.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан Евросоюза в качестве ответной реакции Москвы на санкционное давление. Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в рамках выступления в МГИМО. Дипломат призвал власти страны не изолироваться от мира и не отвечать взаимностью европейским странам.

Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал фантастическим заявление о необходимости ФРГ страдать, чтобы поддержать Киев.

Фото и видео: МИД России