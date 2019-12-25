Лавров назвал фантастическим заявление о необходимости ФРГ страдать, чтобы поддержать Киев

Глава МИД РФ оценил заявление Анналены Бербок о необходимости страдать ради поддержки Украины.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал фантастическим заявление немецкой коллеги Анналены Бербок о необходимости Германии страдать для того, чтобы поддержать Киев в рамках специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления в МГИМО. Накануне министр по иностранным делам ФРГ подтвердила, что европейские жители действительно страдают из-за введенных ограничений против Москвы, но им все равно придется это терпеть, так как Берлин дал обещание поддерживать киевский режим несмотря ни на что.

Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: БРИКС притягивает к себе все больше стран, обращающихся за полноправным членством.

Фото и видео: МИД России