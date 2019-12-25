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Лавров: БРИКС притягивает к себе все больше стран, обращающихся за полноправным членством
Сегодня, 10:59
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Лавров: БРИКС притягивает к себе все больше стран, обращающихся за полноправным членством

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В МИД РФ рассказали о будущем БРИКС и ШОС.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что членство БРИКС, в состав которого входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, притягивает к себе все больше стран, так как правительства обращаются к руководству альянса за полноправным вхождением в него. Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал в рамках своего выступления в МГИМО. Дипломат уверен в том, что за БРИКС и другими новыми международными организациями и объединениями мировое будущее. Они позволяют работать в рамках преодоления дискриминационных подходов, которые продвигают западные коллеги.

БРИКС, так же как и ШОС (Шанхайская организация сотрудничеств), притягивает к себе все больше стран, которые просят предоставить им статус партнера, наблюдателя, все больше и больше обращаются за полноправным членством.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров считает, что Запад беззастенчиво развязал против России гибридную войну на Украине.

Фото и видео: МИД России

Теги: брикс, мгимо, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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