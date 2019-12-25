Лавров считает, что Запад беззастенчиво развязал против России гибридную войну на Украине

Глава МИД РФ рассказал о провале попытки сделать из Украины "анти-Россию".

Глава российской дипломатии Сергей лавров считает, что страны коллективного Запада беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно развязали против России гибридную войну. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в рамках своего выступления в МГИМО. Чиновник пояснил, что это произошло в тот момент, когда Запад понял о провале собственного плана по превращению Украины в "анти-Россию".

Сегодня события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны с происходящим вокруг Украины, а если говорить по-честному, с гибридной войной…когда понял, что замыслы по организации на украинской территории плацдарма для военного сдерживания РФ, провалились. Сергей Лавров, глава МИД РФ

эксер уверен в том, что сейчас Запад "забился в истерике" и пытается за счет беспрецедентной агрессии компенсировать неспособность вести деловые переговоры на основе взаимоуважения. Однако, по словам Сергея Лаврова, Москва не одинока в мире, поэтому попытки изолировать страну обречены провалиться.

Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров.

Фото и видео: МИД России