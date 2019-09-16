Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров

Глава МИД Ирана передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по украинскому кризису. Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил об этом журналистам в рамках совместной пресс-конференции в Москве. Чиновник пояснил, что в документе высказываются инициативы относительно мира и спокойствия в регионе, а также о прекращении боевых действий.
В ходе сегодняшних переговоров мы передали послание одного из лидеров европейских стран по его просьбе, которую он обратил к нашему президенту господину Раиси, относительно ситуации на Украине.
Хосейн Амир Абдоллахиан, глава МИД Ирана
Напомним, что ранее иранская пресса писала о том, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Заместитель главы главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди написал в социальных сетях о том, что один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился с просьбой по посредничеству с Москвой. Сотрудники ISNA считают, что речь идет об обращении лично президента Эммануэля Макрона.
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Фото и видео: МИД России
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