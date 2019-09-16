Лавров: Россию устраивает последний текст договоренности о СВПД

Глава МИД РФ рассказал об удовлетворении последними достигнутыми Ираном и США оглашениями по СВПД.

Россию полностью устраивает последний текст договоренности о восстановлении Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегой из Тегерана Хосейном Амиром Абдоллахияном рассказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

То, что зависит от России, мы все давно сделали. Нас полностью устраивает нынешний текст договоренности, как она сейчас вырисовалась, и будем ориентироваться на позицию наших иранских друзей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что с 2021 года в Вене проводятся переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций американской стороны против Ирана. В августе 2022 года состоялся очередной раунд обсуждений. Еще 8 числа профильный координатор от Евросоюза распространил "окончательный текст" документа соглашения по восстановлению СВПД.

Лавров выразил уверенность в скорой интеграции систем "Мир" и Shetab.

Фото и видео: МИД России