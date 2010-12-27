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В Эрмитажном театре готовятся к благотворительной серии кинопоказов
Сегодня, 15:48
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arteliseev

В Эрмитажном театре готовятся к благотворительной серии кинопоказов

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Проект-эксперимент "Кино в Эрмитаже" откроется 11 октября.

Премьерой в рамках благотворительной инициативы станет показ на большом экране серии короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина, объединенных в один фильм.

В случае успеха получит продолжение новыми предпремьерными показами и встречами со звездами мирового кинематографа на разных площадках Эрмитажа – в театре, в Главном штабе и в Реставрационно-Хранительском центре.

Зрителям премьерного показа короткометражек будет предоставлена возможность сделать пожертвование в "Фонд Дети-Бабочки".

"Я счастлива и горжусь многолетней дружбой нашего "Фонда Дети-Бабочки" с великим музеем Эрмитаж. В этом году начинает свою жизнь новый интересный благотворительный проект - "Кино в Эрмитаже" Уверена, что он принесет удовольствие и радость своим зрителям, а также помощь нашим хрупким подопечным. Искренне благодарю всех участников!", – заявила Ксения Раппопорт, попечитель фонда.

Событие организовано Государственным Эрмитажем совместно с интернет-кинотеатром tvzavr. Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации

Фото: Эрмитажный театр / "ВКонтакте"

Теги: кино, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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