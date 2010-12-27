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В ноябре в Эрмитаж привезут раннюю картину Сандро Боттичелли
Сегодня, 9:45
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nastya960

В ноябре в Эрмитаж привезут раннюю картину Сандро Боттичелли

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"Мадонна делла Лоджиа" будет представлена в Эрмитаже с 16 ноября 2019 по 16 февраля 2020 года.

Знаменитое произведение Сандро Боттичелли привезут в Санкт-Петербург из флорентийской галереи Уффици. Об этом сообщили организаторы

Картина привезут к культурному форуму, который состоится в ноябре текущего года. Произведение Сандро Боттичелли можно будет посмотреть в Эрмитаже с 16 ноября 2019 по 16 февраля 2020 года.

Сандро Боттичелли написал картину "Мадонна делла Лоджиа" в 1467, данное произведение считается одной из самых ранних работ мастера.

Пиотровский: "Через 1,5-2 года в Эрмитаже представят произведения из собрания фонда Louis Vuitton".
​​​​​​​Фото: социальные сети 

Теги: сандро боттичелли, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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