Пиотровский: "Через 1,5-2 года в Эрмитаже представят произведения из собрания фонда Louis Vuitton"

Директор Эрмитажа провел первые переговоры с владельцем коллекции Бернаром Арно.

Эрмитаж представит произведения из собрания фонда Louis Vuitton Бернара Арно. Об этом рассказал директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, уточнив, что экспозиция может состояться только через полтора-два года.

В коллекцию входят шедевры, созданные в период с 1947 по 2018 год. Среди работ произведения Альберто Джакометти, Герхарда Рихтера, Марины Абрамович и других. Сейчас экспозиция представлена в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

У нас много современных талантливых и действительно способных художников – их работы находятся в нашем фонде Louis Vuitton. Что касается идеи привезти нашу выставку в Санкт-Петербург – почему бы и нет? Можно над этим подумать. Бернар Арно, владелец коллекции

Ранее Михаил Пиотровский заявил, что Государственный музей современного искусства Петербургу не нужен.

Фото: ВК/ Пушкинский музей