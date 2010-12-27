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Пиотровский: "Через 1,5-2 года в Эрмитаже представят произведения из собрания фонда Louis Vuitton"
Сегодня, 9:26
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nastya960

Пиотровский: "Через 1,5-2 года в Эрмитаже представят произведения из собрания фонда Louis Vuitton"

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Директор Эрмитажа провел первые переговоры с владельцем коллекции Бернаром Арно.

Эрмитаж представит произведения из собрания фонда Louis Vuitton Бернара Арно. Об этом рассказал директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, уточнив, что экспозиция может состояться только через полтора-два года.

В коллекцию входят шедевры, созданные в период с 1947 по 2018 год. Среди работ произведения Альберто Джакометти, Герхарда Рихтера, Марины Абрамович и других. Сейчас экспозиция представлена в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

У нас много современных талантливых и действительно способных художников их работы находятся в нашем фонде Louis Vuitton. Что касается идеи привезти нашу выставку в Санкт-Петербург почему бы и нет? Можно над этим подумать.

Бернар Арно, владелец коллекции

Ранее Михаил Пиотровский заявил, что Государственный музей современного искусства Петербургу не нужен.
Фото: ВК/ Пушкинский музей

 

Теги: бернар арно, пиотровский михаил, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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