Эрмитаж поздравит защитников Отечества концертом и бесплатным входом

Государственный Эрмитаж подготовил праздничную программу ко Дню защитника Отечества. 21 февраля в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца пройдет общедоступный концерт военных маршей и вальсов. А 23 февраля музей можно будет посетить бесплатно.

Концерт "Музыка русского парада", как сообщили в пресс-службе музея, выступление состоится 21 февраля в 13:00. Духовой оркестр Санкт-Петербургского музыкального училища имени М. П. Мусоргского под управлением Яниса Барташевича исполнит военные марши и вальсы разных исторических периодов. Ведущим программы выступит доктор искусствоведения Юрий Серов.

В Эрмитаже напомнили, что Зимний дворец — это не только бывшая императорская резиденция, но и символ государственной мощи, создававшийся "для единой славы всероссийской".

Ко Дню защитника Отечества музей подготовил еще один подарок — бесплатный день посещения. 23 февраля все желающие смогут без оплаты пройти в: главный музейный комплекс, главный штаб, реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, музей императорского фарфорового завода, зимний дворец Петра I.

Для посещения необходимо оформить бесплатный билет на официальном сайте музея или в кассе в порядке живой очереди.

Фото: Piter.TV