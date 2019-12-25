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В Енакиево спортсмены получили инвентарь и оборудование для соревнований
Вчера, 22:34
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В Енакиево спортсмены получили инвентарь и оборудование для соревнований

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Спортсмены получили возможность провести фестиваль технического мастерства на базе Центра физического здоровья населения "Спорт для всех" и мотобольном стадионе "Союз-3".

Во вторник, 4 октября, стало известно, что Ленобласть отправила в Енакиево спортивный инвентарь и оборудование для соревнований и тренировок по картингу, мотоболу и мотокроссу. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Спортсмены получили возможность провести фестиваль технического мастерства на базе Центра физического здоровья населения "Спорт для всех" и мотобольном стадионе "Союз-3". Они остались довольны полученным инвентарём.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: инвентарь, спорт, стадион
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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