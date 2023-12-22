В Елизаветинской больнице пенсионеру помогли избавиться от девяти литров мочи

Мужчина в возрасте 70 лет поступил в Елизаветинскую больницу переводом из другого учреждения Петербурга с диагнозом: "Гигантское образование брюшной полости".

В СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" врачи спасли пациента, эвакуировав из его мочевого пузыря почти девять литров мочи. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина в возрасте 70 лет поступил в Елизаветинскую больницу переводом из другого учреждения Петербурга с диагнозом: "Гигантское образование брюшной полости". Медики осмотрели больного в стационарном отделении "скорой" и установили, что в брюшной полости пальпировалось образование с четкими контурами. После этого были выполнены все необходимые исследования. Образованием оказался перерастянутый мочевой пузырь. Установив мочевой катетер, уролог выпустил из пациента почти девять литров мочи.

Уникальность данного случая заключается в том, что нормальный объем мочевого пузыря у мужчин, с учетом особенностей организма и сопутствующих заболеваний, может колебаться от 350 до 700 миллилитров. Мы проанализировали данные отечественных и зарубежных коллег. Самый большой объем мочевого пузыря был описан индийскими врачами, которые эвакуировали из мочевого пузыря пациента со спинальной травмой 11 литров мочи. Пресс-служба СПб ГБУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы"

Пенсионер прошел симптоматическую терапию на фоне восстановленного оттока мочи на Урологическом отделении Елизаветинской больницы. После нормализации показателей крови его выписали на амбулаторное лечение.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)