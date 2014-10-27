В Экспофоруме показали трейлер нового фильма с Хабенским

21 сентября на форуме “Киноэкспо” состоялся показ первого трейлера фильма “Собибор” с Константином Хабенским.

В киноленте Константин впервые попробует себя в роли режиссера. По словам известного актера, на такую непривычную для него роль его подтолкнуло любопытство. Хабенский считает, что он уже перешел тот возраст, когда можно заявить, а главное, проверить свои амбиции в мастерстве смежной профессии.



Известно, что “Собибор” будет рассказывать о концентрационном лагере. Это единственная зона, в которой произошел удачный побег заключенных. В фильме приняли участие не только русские, но и иностранные актеры, например, Кристофер Ламберт. Хабенский рассказал, что американский актер удачно вписался в визуальный ряд и они быстро нашли друг с другом общий язык.





Премьера картины состоится 26 апреля, прокатчики хотят “захватить” все майские каникулы. Рейтинг фильма пока что не определен. Продюсеры надеются на возрастное ограничение 16+.

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